Il tenore di fama internazionale Vittorio Grigolo è il secondo direttore artistico di ‘Amici’, il talent condotto su Canale 5 da Maria De Filippi e dovrà confrontarsi con il rivale, Ricky Martin. Grigolo esordì a soli 13 anni al Teatro dell’Opera di Roma. ”Bello, energico e benedetto da una voce brillante”, così ha scritto di lui il ‘The New York Times’, Grigolo è stato definito da tutti i critici l’erede di Pavarotti. In nomination ai Grammy Awards con ‘West Side Story’ di Leonard Bernstein, vincitore dell’European Border Breakers Awards per il disco più venduto all’estero, sold out per i suoi concerti Al Metropolitan di New York, mentre a Parigi è stato applaudito da oltre 800mila spettatori. ”Ho sacrificato tutto per la musica, ma non mi pento – ha confessato il celebre tenore- Una cosa la voglio dire ai ragazzi. Il talento non basta, serve sacrificio per portarlo avanti. Non si finisce mai di imparare”.

