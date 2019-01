“Sesso, noia e dialoghi surreali”. I social stroncano senza pietà ‘Adrian’, la graphic novel di Celentano, la cui prima parte è andata in onda ieri sera su Canale 5. L’atteso cartoon per adulti, ambientato in un futuro distopico e con protagonista un orologiaio eroe, non ha convinto la Rete. “Ma seriamente avevamo bisogno di un cartone su Celentano?”, chiede qualcuno su Twitter. Mentre un altro scrive: “Con tutto il rispetto per l’artista Celentano, ma ‘vorrei sapere’ (I want to know) che senso ha questo programma?”. “Adrian ha superato le frontiere del trash“, si legge in un tweet. Le critiche piovono sui social, c’è chi, citando Fantozzi, definisce la serie evento “una cagata pazzesca” e chi osserva: “E’ vecchia, stantia. E’ un minestrone ammuffito“.

