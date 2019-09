Compie mezzo secolo il più affamato, svampito e timoroso cane dei cartoon: il 13 settembre del 1969, appunto 50 anni fa, veniva trasmesso per la prima volta sulla Cbs ‘Scooby Doo – Where Are You!’ (Scooby-Doo! Dove sei tu?), la prima serie animata con protagonista il mitico Scooby-Doo, l’alano detective che deve il suo nome a Frank Sinatra e che entrerà nel cuore di intere generazioni, protagonista in tv e al cinema con 15 serie, una trentina di film animati distribuiti in dvd e due titoli live action distrinuiti nelle sale, oltre, fra l’altro, a film animati per la tv, film d’animazione Lego e Puppet movie. Per festeggiare il suo 50° anniversario, il 13 settembre Boomerang (canale 609 di Sky) propone una programmazione speciale con tanti film che vedono protagonista Scooby-Doo e una selezione degli episodi più divertenti. Alle 19,45, andrà in onda il primo episodio in assoluto tratto dalla serie ‘Scooby Doo – Where Are You!’; alle 20,10 approderà in prima tv assoluta sul canale l’ultima e inedita serie ‘Scooby-Doo And Guess Who?’, prodotta dalla Warner Bros. Animation. L’appuntamento con le nuove puntate sarà poi tutti i giorni alla stessa ora.

