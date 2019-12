Poesia, riflessione e teatro. Ma anche tanta ironia. “Montagne russe emotive” per usare le parole di Roberto Bolle, che torna a incantare il pubblico di Rai1 in ‘Danza con me‘, lo show della rete ammiraglia di viale Mazzini, che per il terzo anno di seguito inaugurerà il nuovo anno sotto il segno di classicità e innovazione. “Sono veramente felice – spiega Bolle – è il terzo Capodanno che facciamo insieme. E’ un appuntamento di grande prestigio e importanza, pensato per dare un segnale ben preciso. Ogni volta per me è una sfida e sono orgoglioso del percorso fatto. La nostra missione verso il pubblico è far sentire vicina un’arte, quella della danza, che molto spesso viene percepita come distante“.

