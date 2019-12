(di Elvira Terranova) – Non va a votare “da dieci anni” e ora “che vorrei andarci – dice – non me lo permettono”. Elogia Matteo Salvini perché “ha il grande merito di avere fatto diminuire i morti in mare” e, “invece, viene attaccato da tutta la Sinistra” (“perché tutti sono contro Salvini e nessuno attacca, ad esempio, l’Olanda che si dissocia sulla nave battente bandiera olandese, o Macron?”). Auspica un “cambiamento” in Emilia Romagna, dove a gennaio si andrà alle urne per eleggere il nuovo Consiglio regionale, perché, dice, “serve uno tsunami”. Red Ronnie, al secolo Gabriele Ansaloni, conduttore televisivo e storico dj, torna a parlare dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi da un’intervista.

Fonte