The Haunting of Hill House

Su Netflix sarà visibile del 12 ottobre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, ‘The Haunting of Hill House’, la nuova serie tv horror, una produzione originale netflix, di Mike Flanagan con Michiel Huisman. ‘The Haunting of Hill House’ (1959), noto in Italia anche come ‘La casa degli invasati’, è il più celebre romanzo della scrittrice statunitense Shirley Jackson (14 dicembre 1916 – 8 agosto 1965), più una ghost story che un horror. La serie Netflix, preceduta negli anni da ben due versioni cinematografiche, nel 1963 e nel 1999, offre un’interpretazione contemporanea del romanzo: la serie racconta la storia di un gruppo di fratelli, che ha trascorso l’infanzia all’interno di quella che sarebbe diventata la più famosa casa infestata del Paese. I protagonisti, ora adulti, si ritrovano forzatamente insieme in un momento tragico e sono costretti ad affrontare i fantasmi del proprio passato, alcuni sono ancora nascosti nei meandri della loro mente, mentre altri potrebbero essere fisicamente in agguato nelle tenebre di Hill House.

Creata, diretta e prodotta dall’ormai veterano del genere horror Mike Flanagan (‘Hush’, ‘Oculus’, ‘Gerald’s Game’), la serie ha come produttori esecutivi, insieme a Flanagan, Trevor Macy , Meredith Averill (anche sceneggiatrice), Justin Falvey e Darryl Frank. Il cast comprende Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel e Victoria Pedretti sono parte del cast, accanto a Lulu Wilson, McKenna Grace, Paxton Singleton, Violet McGraw e Julian Hilliard. ‘The Haunting of Hill House’ è prodotta da Amblin TV e Paramount Television per Netflix.