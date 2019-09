“Rocco Schiavone è abbandonato, semplicemente malinconico, perché la malinconia fa parte dell’essere umano, non è proprio un allegrone ed è per questo che piace. Perché deve essere allegro? Perché ad esempio non deve fumare? Ma cosa volete? Più è malinconico e più fuma. E’ un bel personaggio, non ho sentito tutto questo cambiamento rispetto a prima”. D’altra parte, “io fumo. E non è una battuta, magari lo fosse, altrimenti camperei di più. Io fumo davvero, fumo per fumà”. E’ con queste parole che l’attore romano Marco Giallini, aprendosi anche a ‘confessioni’ personali, descrive il ‘suo’ Rocco Schiavone che torna su Rai2 per la terza stagione dal 2 ottobre. Su Rai2 e non su Rai1, come si era a suo tempo ventilato: “Il problema non è che Rocco fumi gli spinelli, ma è la complessità della scrittura e della storia. Mi sembra che Schiavone sia un prodotto fatto apposta per Rai2″ , ha detto il direttore di rete, Carlo Freccero. In programma ci sono quattro prime serate che vedranno il vicequestore anticonformista e burbero, confrontarsi con omicidi, furti di opere d’arte, questioni di riciclaggio e ludopatia. La serie tv, una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, con la regia di Simone Spada, tratta dai romanzi Antonio Manzini pubblicati da Sellerio, riparte dalla conclusione drammatica dell’edizione precedente.

