Format vincente non si cambia e Mara Venier, che il direttore di Rai1 Teresa De Santis definisce “la signora della domenica, un format vivente”, la sua ‘Domenica in’, appunto, non la cambia: “Come l’anno scorso l’obiettivo è di dare al pubblico tre ore e mezzo dove si ride, ci si commuove e si riflette. Potevo allungare l’orario fino alle 18,40 ma ho voluto continuare a terminare alle 17,30, puntando sulla qualità e non sulla quantità degli ospiti. Il programma non cambia, ci sarà solo un nuovo gioco e arriva la mia amica Orietta Berti”, ha annunciato Mara presentando la nuova stagione del programma, che partirà domenica, alle 14, in diretta su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Fonte