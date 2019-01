“Continuare a raccontare questa storia serve ed è un bene perché la memoria non è soltanto ricordo ma elaborazione”. Parla così Lia Levi alla presentazione di ‘Figli del destino’, la docufiction in onda mercoledì prossimo alle 21,25 su Rai1, in occasione della Giornata della Memoria, che racconta la storia di quattro bambini italiani ebrei – la stessa Levi, Tullio Foà, Liliana Segre e Guido Cava – vittime delle Leggi razziali del 1938. ‘Figli del destino’ “si situa perfettamente all’interno della linea editoriale di Rai Fiction che si rivolge al passato e lo mette in relazione al presente”, spiega la direttrice Eleonora Andreatta, sottolineando che “il servizio pubblico è proprio il luogo in cui la memoria si custodisce e ritorna in un rapporto con il presente e nella prospettiva del futuro di una società: una missione non contrattabile, non sottoposta alle contigenze e alle circostanze. Un obbligo di servizio civile, prima che radio-televisivo”.

Fonte