Un anno che ha cambiato la politica segnato dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi annunciata al ‘grido’ di “l’Italia è il Paese che amo”. Dodici mesi scanditi dalla sua conquista del potere nelle elezioni di fine marzo e dall’incontro-scontro con il Pm Antonio Di Pietro. E’ il 1994 che ora viene raccontato nell’omonima serie al via da domani, in

esclusiva su Sky. Si tratta dell’ultimo capitolo della trilogia Sky Original prodotta da Wildside, (parte di Fremantle) che descrive quegli anni a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica che hanno trasformato l’Italia. ‘1994’ sarà in onda il venerdì alle 21,15 su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno. Anche in 4k HDR per i clienti Sky Q. Disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su Now Tv.

