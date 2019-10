Sono partite a metà ottobre nella campagna romana per poi spostarsi in Sicilia le riprese di ‘Anna’ (titolo provvisorio), la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, al suo secondo progetto per la tv, ancora una volta per Sky, dopo ‘Il Miracolo’. ‘Anna’ è tratta dall’omonimo romanzo di Ammanniti edito da Einaudi: “Quanto vive un’aragosta? Centocinquanta anni. Un coccodrillo ottanta. Una mosca trenta giorni. Misteri della biologia. Immaginate – spiega Ammanniti – un mondo dove gli esseri umani vivono quattordici anni come i cani. Alla pubertà un virus nascosto nel Dna si risveglia e tutto finisce. Un mondo di bambini basato su regole semplici, tutto è determinato e tutto è possibile”.

