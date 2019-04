(di Alisa Toaff) – ”Come ha detto il presidente Cairo resterò a La7 fino al 30 giugno”, su quello che accadrà dopo ”se non lo sa Cairo figurati io! Neanche a farlo apposta l’ho incrociato proprio stamattina in viale Mazzini perché abbiamo la stessa banca”, banca la cui filiale, guarda caso, si trova all’interno della sede Rai. E’ un Massimo Giletti sornione quello che commenta così, all’Adnkronos, quanto ha detto di lui, del suo futuro, sempre questa mattina, Urbano Cairo: “Non dico nulla finché non ho qualcosa di sicuro da poter annunciare. Giletti intanto è con noi fino al 30 giugno, sta facendo benissimo, è bravissimo, sono molto affezionato a lui anche a livello personale”, aveva affermato sorridendo il presidente di Cairo Comunication, proprietaria di La7, in occasione della presentazione del palinsesto Rai dedicato alla 102esima edizione del Giro d’Italia.

