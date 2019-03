“Un unicum” della Rai, un’iniziativa “partita nel ’96 e sempre più seguita che è motivo di vanto per l’azienda e per Rai Com”. Così il presidente di Viale Mazzini, Marcello Foa, ha presentato la 23esima edizione di ‘Cartoons on the Bay’, il festival dell’animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in programma dall’11 al 13 aprile a Torino per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte. La kermesse avrà come sede il Museo del Risorgimento, mentre le proiezioni, le anteprime e gli incontri con i personaggi si svolgeranno al Cinema Ambrosio.

