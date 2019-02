Anno 1327, un’abbazia benedettina isolata tra le Alpi dell’Italia del nord, un efferato delitto che dà il là a una serie di crimini che coinvolgono i monaci, un frate francescano, Guglielmo di Baskerville, noto per la sua affilata intelligenza, che su mandato dell’abate dovrà indagare su questi crimini. E’ ‘Il nome della rosa‘, il bestseller di Umberto Eco edito nel 1980 che, a oltre trent’anni dall’arrivo sul grande schermo, approda in tv in quattro puntate per altrettante settimane su Rai1 da lunedì prossimo in prima serata (e in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma Tivùsat).

Fonte