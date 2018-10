Monica Marangoni alla guida di ‘Italia con voi’

L’attualità con tante notizie per gli italiani all’estero. Una rubrica dedicata alla lingua italiana realizzata con la Società Dante Alighieri. Attenzione particolare riservata alla nostra moda grazie ad esperti del calibro di Dominella che interverrà nella rubrica ‘Moda in Italy’. E poi tanta musica dal vivo, senza dimenticare le storie dei connazionali che vivono lontani dai nostri confini. E’ ricco e vario, pieno di tanti spunti di riflessione, ‘Italia con voi’ il nuovo daily show di Monica Marangoni al via da lunedì 8 ottobre su Rai Italia, il gruppo di quattro canali televisivi distribuiti da Rai Com a livello internazionale (non in Europa) e sul quale vengono trasmessi programmi autoprodotti e parte della programmazione di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Sport e Rai News 24.

Il programma della durata di 90 minuti, che potrà essere visto anche su RaiPlay, spiega all’AdnKronos Marangoni, “andrà in onda tutti i giorni fino al prossimo luglio” e si aprirà “con un bellissimo regalo che facciamo a tutti gli italiani che vivono all’estero: u n videomessaggio di saluto da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella“. Un bel ‘colpo’ visto che “non tutti i giorni il Capo dello Stato si occupa di mandare i suoi saluti in un programma televisivo appena iniziato”.

Anche sul fronte degli ospiti non mancano le sorprese e i ‘pezzi da 90’. A ‘battezzare’ il programma, le cui puntate saranno messe a disposizione sul sito di Rai Italia, sarà infatti “Renzo Arbore che ho avuto l’onore di conoscere e ha lanciato tante conduttrici come Milly Carlucci oppure la D’Amico. Per me è un portafortuna e mi ha lasciato più di un amuleto”, aggiunge Marangoni che sottolinea: “Non vedo l’ora di partire, per me sarà una grandissima avventura. Sempre nella prima puntata, intervisterò il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, con cui parlerò di tutte le novità che riguardano gli italiani all’estero”.

Tra le novità che faranno ricco il programma viene introdotta la “musica live grazie al maestro Stefano Palatresi, che è stato uno dei componenti della band di Renzo Arbore. Mi divertirò anche a duettare, suoneremo e canteremo”. In questo senso sarà “davvero uno spettacolo a tutto tondo. Sarà un programma molto interattivo e molto social”.

“In alcune puntate – sottolinea Marangoni – ci sarà un social media manager, Michele Bertocchi, che offrirà al pubblico tutte le novità che capterà dal web”. Ad allargare l’offerta di notizie ci sarà poi la rubrica settimanale ‘Di Bella dal mondo’, curata dal direttore di RaiNews24 Antonio di Bella che, come ex corrispondente da Parigi e New York, darà le notizie fondamentali della settimana all’estero. Ci sarà poi una rubrica settimanale sugli animali”.

Nel contenitore pomeridiano di Rai Italia, prosegue Marangoni, non mancheranno “interviste esclusive ad attori, cantanti con la collaborazione di ‘Hollywood Party’, la trasmissione radiofonica di Radio3 con Alessandro Boschi. Spazio pure allo sport: la settimana prossima avremo un’intervista con Filippo Tortu, uno dei nostri campioni di atletica leggera che ha superato il primato di Mennea”.

‘Italia con noi’, insomma, è un vero e proprio contenitore arricchito “dal racconto di tante storie di italiani all’estero che hanno realizzato i loro sogni nel quale trovano spazio tanti argomenti come a ‘Uno Mattina’ o nel programma ‘La vita in diretta’”.

“Un contenitore fatto come uno show con toni molto leggeri”, dice Marangoni che è in partenza per New York dove domenica sera presenterà il “Festival della Musica italiana ‘New York canta’ che si terrà al Master Theater di Brooklyn. Un evento che viene realizzato da 11 anni. Sul palco si esibiranno anche cantanti italiani importanti come Arisa e Bobby Solo. E’ una gara tra dieci giovani talenti, cinque selezionati dall’Italia e cinque selezionati dal resto del mondo”, conclude Marangoni.