“Non sapevo cosa fosse il valore della vita. Quello che valeva per me in quella vitaccia era cosa pensava il boss di me: se io per lui valevo, se io per lui contavo, se io per lui ero utile, se lui di me si fidava. Se io gli davo fiducia”. Parla così Davide Cerullo, ex camorrista e ora scrittore, fotografo e animatore per i bambini che abitano alle Vele, a Scampia, una delle due periferie-simbolo del nostro Paese assieme a San Basilio a Roma. Periferie che sono protagoniste di ‘Che ci faccio qui‘, il nuovo programma di Domenico Iannacone (prodotto da Hangar Tv di Gregorio Paolini) che torna su Rai3 con quattro puntate speciali dal 2 dicembre in seconda serata, dopo ‘Report’.

