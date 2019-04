(di Alisa Toaff) – “L’immagine dura pochissimi secondi ma racconta un mondo” e oggi più che mai, in un universo frammentato fatto di news e di fruizione audiovisiva, ‘Blob’ “esiste e resiste”, “è una creatura psicotica perché crea insalate di parole eliminando i nessi’”. E’ quanto ha sottolineato il direttore di Rai3 Stefano Coletta nel corso della presentazione di cinque appuntamenti speciali per i 30 anni del programma cult ‘Blob’ che il 17 aprile taglierà questo traguardo e arriverà a 9.268 puntate. I cinque appuntamenti speciali si aggiungono alla normale collocazione delle ore 20. In questi trent’anni ‘Blob’ ha scandito quotidianamente la storia del paese e lo ha fatto attraverso la tv, smontando e rimontando ciò che il piccolo schermo produce, ma anche attingendo da cinema, riprese autoprodotte, contributi e tributi dedicati e, più recentemente, dalla rete. Non c’è personaggio pubblico, politico, artista, sportivo e non c’è fatto di cronaca od evento epocale che non sia stato riproposto da ‘Blob’, spesso satiricamente, molte volte con rispettoso senso di cronaca, altre volte con spregiudicatezza, ma sempre con la massima onestà intellettuale.

