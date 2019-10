La showgirl Angela Cavagna, l’ex infermiera di ‘Striscia La Notizia’ tra gli anni Ottanta e Novanta, e suo marito Paolo Solimano, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ciascuno per proprio conto, una denuncia – querela nei confronti dell’ex marito della Cavagna Orlando Portento e “del direttore della trasmissione televisiva ‘Pomeriggio 5’ in onda su Canale 5 – Mediaset”. L’oggetto delle due denunce sono le dichiarazioni fatte da Portento appunto nella trasmissione ‘Pomeriggio 5’, condotta da Barbara D’Urso, nel corso della puntata del 26 settembre scorso. Già il 28 settembre Cavagna aveva annunciato su Facebook di avere “provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali’ nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo”.

