Ironia e improvvisazione teatrale allo stato puro. Senza dimenticare lo spirito goliardico che caratterizza uno dei film più significativi di Mario Monicelli, ‘Amici miei’. Un programma che vuole diventare “il sabato sera di Rai2” ma in onda il giovedì per smarcarsi dagli show delle ammiraglie, come ha spiegato il direttore di rete Carlo Freccero, e che promette di essere irriverente e stimolante. Una vera e propria scommessa, l’ultima, per il direttore Freccero che porta in prima serata su Rai2 ‘Maledetti Amici Miei’, prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi, in onda dal 3 ottobre.

Fonte