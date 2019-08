“In questa storia si rispecchia il senso etico del servizio pubblico in un rapporto anche speciale con le istituzioni, in questo caso il Ministero della Giustizia che è stato indispensabile interlocutore per costruire questa possibilità di racconto”. Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, riassume così il senso per la Rai di ‘Boez – Andiamo via’, docu-serie in 10 puntate di 30 minuti, che dal 2 al 13 settembre alle 20,20 su racconterà il viaggio a piedi di sei ragazzi condannati per aver infranto la legge ed in regime di detenzione, interna ed esterna. Un viaggio/pellegrinaggio di oltre 900 chilometri da Roma a Santa Maria di Leuca, che sperimenta il cammino come dispositivo di recupero. Una pena alternativa già praticata in altri Paesi europei e che abbatte le percentuali di recidiva. “Questo progetto rispecchia quello che è il senso profondo del nostro lavoro a Rai Fiction, costruire racconti che hanno come punto di riferimento la contemporaneità e l’attualità. Questa storia elimina le intermediazioni della trasposizione in fiction per andare direttamente nella materia viva di un racconto documentario. Questa forma di narrazione – sottolinea Andreatta – è particolarmente vicina a quello che è anche lo spirito di Rai3, la rete per cui Rai Fiction ha costruito questo racconto, una rete che pone al centro della propria linea editoriale il racconto della realtà, delle persone”. “In questo caso la televisione interagisce con quello che è il percorso esistenziale delle persone che narra e lo fa con una modalità che è l’opposto di quella del reality, cioè non ostentando, spettacolarizzando quello che è la vita ma anzi con grande pudore, entrando in punta di piedi all’interno della storia che si sta svolgendo, in cui questi ragazzi si sono messi in gioco. Il titolo ‘Boez’ trae ispirazione dalla firma di un writer, un giovane nel iome del quale Rai Fiction ha voluto raccontare la storia di riscatto di altri giovani”, dice ancora Andreatta. Una dedica in memoria, quella a Boez.

Fonte