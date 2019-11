‘’In questa stagione, andremo più a fondo nella storia. Il desiderio di vendetta si è sedimentato in Lorenzo. C’è la perdita della giovinezza, Lorenzo è consolidato come un uomo in grado di gestire il potere. Si può guardare l’umanità di Lorenzo soprattutto attraverso gli occhi della famiglia di Lorenzo. Vedere Lorenzo rischiare di perdere il proprio potere è la cosa più affascinante”. Così Daniel Sherman nel corso della presentazione della terza e ultima stagione de ‘I Medici’, che torna lunedì prossimo in anteprima mondiale in prima serata su Rai 1, la serie evento dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla grande famiglia fiorentina dei Medici, una grande coproduzione internazionale, venduta in oltre cento paesi, realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e Altice Group.

