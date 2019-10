‘American Gods’ riparte: Amazon Prime Video ha annunciato l’inizio delle riprese, a Toronto, della terza stagione della serie. Nella terza stagione lo showrunner Charles ‘Chic’ Eglee, porterà gli spettatori nel nevoso e idilliaco paesino di Lakeside in Wisconsin con le nuove guest star Dominique Jackson (‘Pose’) nel ruolo di Ms. World, una incarnazione del famoso Mr. World, e Eric Johnson (‘The Girlfriend Experience’, ‘Vikings’) nel ruolo di Chad Mulligan, capo della polizia di Lakeside oltre ai già annunciati Marilyn Manson (‘Salem’, ‘Sons of Anarchy’) nel ruolo di Johan Wengren e Blythe Danner (‘Huff’, ‘Will & Grace’) alias Demetra, ed Herizen Guardiola (‘The Get Down’) nei panni di Oshun. Anche Ashley Reyes (‘Night Has Settled’) è stata confermata come personaggio ricorrente nella nuova stagione.

