Sono iniziate a Torino le riprese di ‘Extravergine‘, la nuova seria comedy in 10 episodi co-prodotta da Fox Networks Group Italy e Publispei di Verdiana Bixio che andrà in onda in autunno su FoxLife (canale 114 di Sky). Sul set torinese, che a giugno si sposterà a Milano, la protagonista Lodovica Comello, diretta da Roberta Torre (‘Tano da morire’, ‘Angela’, ‘I baci mai dati’, ‘Riccardo va all’Inferno’), interpreta Dafne Amoroso, una ventinovenne di origine pugliese che vive a Milano e scrive per #Audrey, una rivista digital molto trendy curandone la rubrica più ‘sfigata’, ovvero quella dedicata ai libri. Intelligente e ironica, Dafne però è al tempo stesso anche molto timida e impacciata, è una nerd che vive a fatica un ambiente di lavoro dove tutti si considerano, e di fatto sono, più cool di lei. E se questo non bastasse, alla soglia dei trent’anni Dafne è ancora vergine. Ad affiancare la Comello nel cast di questa comedy tutta al femminile troviamo tre giovani promesse del cinema italiano che interpretano le amiche e colleghe di Dafne, tre donne molto diverse e che, ognuna a suo modo, accompagneranno e consiglieranno Dafne nell’impresa, tutt’altro che facile, di perdere la verginità a quasi trent’anni. Melissa Bartolini (‘Romanzo Famigliare’, ‘Non uccidere’), vestirà i panni di Ginevra, la coinquilina di Dafne sempre alla ricerca del fidanzato perfetto.

