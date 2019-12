Gli eventi del secondo libro de ‘L’amica geniale’ riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Così torna in tv, su Rai1 dal 10 febbraio, la serie evento di Saverio Costanzo tratta dal bestseller di Elena Ferrante, ‘L’amica geniale – Storia del nuovo cognome‘, edito da Edizioni e/o. Otto episodi da 50 minuti ciascuno, prodotti da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle e Fandango in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con HBO Entertainment e in co-produzione con Umedia. I primi due episodi della nuova stagione saranno presentati in anteprima nelle sale italiane solo il 27, 28 e 29 gennaio. L’evento al cinema è distribuito in esclusiva da Nexo Digital.

