COSA sono le terapie mirate? Cosa significa oncologia di precisione? I farmaci a bersaglio molecolare possono essere usati per tutti i malati? Quali sono le differenza tra terapie mirate e chemioterapia? Sono queste alcune delle 100 domande alle quali gli oncologi italiani danno una risposta semplice e di facile lettura.in Tumori e terapie mirate: 100 domande, 100 risposte. L’obiettivo del libro è, infatti, far comprendere a tutti – cittadini, pazienti e familiari – i più importanti risultati ottenuti grazie alla ricerca scientifica nel campo delle terapie mirate. Armi non più “chiuse” nei laboratori ma disponibili per curare i pazienti.

• LE TERAPIE MIRATE

Negli ultimi anni, le terapie mirate hanno cambiato la storia di molti tumori in fase avanzata con un risultato significativo: molti pazienti possono vivere a lungo con una buona qualità della vita. Queste armi rientrano nel concetto di oncologia di precisione, una vera e propria rivoluzione del modo di “pensare” il cancro. L’idea, infatti, è individuare le singolarità molecolari e genetiche dei vari tipi di tumore e, sulla base di tali caratteristiche, impostare la cura appropriata. In altre parole, una cura in rapporto alle esigenze di ogni singola persona colpita dalla malattia.



Oggi sono disponibili terapie mirate per alcune delle neoplasie più frequenti: il tumore del polmone, del colon-retto e della mammella. L’unico modo per migliorare l’aspettativa di vita dei malati è identificare un’alterazione molecolare nelle cellule tumorali del paziente e avviare una terapia mirata. “Queste molecole innovative hanno aperto un “nuovo mondo” non solo in termini di efficacia, ma anche di qualità di vita per la bassa tossicità e la facile maneggevolezza”, scrive nell’introduzione Stefania Gori, presidente nazionale Aiom.

La disponibilità dei biomarcatori è fondamentale per la prescrizione e la rimborsabilità delle terapie a bersaglio molecolare. L’oncologia di precisione cambia, infatti, anche il concetto di appropriatezza. In che senso? È necessario, prima, verificare che il tumore del singolo paziente sia stato valutato per il test molecolare e sia risultato positivo per l’alterazione molecolare ricercata e, poi, che sia stata somministrata la terapia indicata. In questo modo, evitando trattamenti inutili – cioè trattamenti non indicati a pazienti non selezionati in maniera adeguata – si possono ottenere risparmi notevoli per il sistema sanitario. Inoltre, i pazienti non sarebbero sottoposti a tossicità conseguenti a terapie non indicate per loro.

La personalizzazione dei trattamenti può, infatti, contribuire a un miglior uso delle risorse, con una riduzione dei costi di ospedalizzazione e dei farmaci necessari per gestire gli effetti collaterali. Obiettivo: migliorare l’efficacia e la qualità delle cure. Si possono così ottenere vantaggi importanti per i pazienti selezionati per il trattamento mirato.

Una diagnosi accurata relativa sia all’istologia sia al profilo molecolare della malattia è lo step necessario e irrinunciabile affinché il paziente possa ricevere una terapia di precisione. Fondamentale sono, infatti, i test biomolecolari presso i centri di Anatomia Patologica e Biologia Molecolare.

• IL LIBRO

Le 100 domande sono divise in quattro tematiche principali: le terapie mirate, il cancro, le altre armi contro il tumore e prevenzione e screening. Nella prima parte del volume, infatti, si spazia dal concetto di medicina di precisione ai biomarcatori, ai controlli di qualità dei laboratori che eseguono testi di patologia molecolare fino alle diverse neoplasie in cui queste armi risultano efficaci. Nella seconda parte l’attenzione è rivolta al cancro, alle linee guida, alle visite di controllo e al ruolo delle reti oncologiche. Le ultime due parti sono, invece, dedicate a una panoramica sugli altri trattamenti per affrontare la malattia, al tema della prevenzione e al ruolo degli screening, spesso sottovalutati dai cittadini.

Obiettivo: fornire ai cittadini una guida facile ed esaustiva per comprendere che il cancro non deve essere considerato un male incurabile, ma esistono armi efficaci per tenerlo sotto controllo anche nelle fasi più avanzate.

È possibile ricevere una copia gratuita del libro inviando una e-mail a intermedia@intermedianews.it fino a esaurimento disponibilità.