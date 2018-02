Tutto pronto per la Napoli City Half Marathon

Tutto pronto per la quinta edizione della Napoli City Half Marathon, il capoluogo campano sarà il palcoscenico della maratona che vanta più iscritti nel sud Italia. Domenica 4 febbraio la gara (trasmessa in diretta su Fox Sports HD, canale 204 della piattaforma Sky) inserita nei calendari della Iaaf (Federazione Mondiale), dell’Aims (Associazione Mondiale corse su strada) e della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera). Il via alle 8.30 da viale J. F. Kennedy e ritrovo alle 7.30 all’interno del polo fieristico della Mostra d’Oltremare, anticipata sabato 3 febbraio alle 11 dalla non competitiva Family Run & friends da 1,9 km aperta a tutti.

Protagonista dell’iniziativa col fine di promuovere la pratica dello sport per il benessere delle persone, in qualità di official sponsor, il marchio di Multicedi allestirà un punto ristoro con i prodotti a marchio Decò per tutti i partecipanti e sarà presente nell’area Expo dell’evento all’interno della Mostra d’Oltremare, nel prestigioso Teatro Mediterraneo con uno spazio dedicato alla distribuzione di album e figurine oltre che kit con dieci varietà di piante aromatiche e verdure.

Si tratta dell’iniziativa 'Ti orto a scuola', il progetto educativo di Decò, rivolto ai più piccoli delle scuole primarie (pubbliche e private) e alle famiglie del centro sud durante lo scorso autunno. Con le foto degli orti più belli inviati dalle scuole partecipanti è stato realizzato un calendario 2018 che Decò distribuirà nelle giornate della Napoli City Half of Marathon.

“Siamo vicini allo sport da tanti anni ormai -commenta Angelo Merola responsabile marketing Multicedi- e proprio con Decò siamo partner storico della Società sportiva calcio Napoli, Roma e Lazio. Sosteniamo lo sport in tanti modi e sosterremo la Napoli City Half of Marathon con l’hashtag #DecòTifaloSport”.

L’evento, organizzato da ASD Napoli Running con il patrocinio del comune di Napoli, si svolge su una distanza di 21,097 km, coinvolge 640 volontari e il numero attuale degli iscritti fa ben sperare gli organizzatori di poter raggiungere i 6.200 complessivi (4.200 lo scorso anno). Gli atleti provengono da 43 paesi diversi (15% non italiani) di cui 1.200 donne.

Con questi numeri la Napoli City Half Marathon non ha eguali tra le competizioni organizzate nel sud Italia e si conferma tra le più importanti mezze maratone a livello nazionale ed europeo. Contemporaneamente alla mezza maratona, domenica 4 febbraio alle 9 partirà anche la prima edizione della Napoli 5 km Gran Prix (gara a invito) sempre da viale Kennedy, dedicata ad una selezione, sia maschile che femminile di atleti di livello mondiale e i più forti atleti under 23 della Campania.