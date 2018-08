Il ministro Alberto Bonisoli, accompagnato dalla famiglia e una quantità di star internazionali hanno sfilato sul red carpet inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia, dominato dai protagonisti del film di apertura, ‘First Man’ di Damien Chazelle, Ryan Goslin e Claire Foy. Goslin, in smoking con giacca bianca, è stato a lungo accalamato dai fan assiepati davanti al Palazzo del Cinema del Lido ma non è riuscito a firmare molti autografi, perché la lunghezza della sfilata di vip rischiava di far slittare l’orario di inizio della cerimonia di apertura.

Ad aprire la passerella è stato il padrino della Mostra e conduttore della cerimonia, Michele Riondino, in look total black. Appaluditissima anche il Leone d’Oro alla carriera Vanessa Redgrave, accompagnata dal marito Franco Nero. Una vera e propria ovazione ha poi accolto il presidente della giuria del concorso di Venezia 75, Guillermo Del Toro. Ma tra i giurati, sono stati osannati anche Naomi Watts, Christoph Waltz e Carolina Crescentini.

Tante le personalità del mondo del cinema e della cultura presenti: dall’ad di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, all’ad di Medusa, Giampaolo Letta, dal presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, accompagnato dalla moglie Barbara Palombelli, a Marina Cicogna, alla presidente di Warner Bros Pictures Italia, Barbara Salabè, da Fabio Testi a Giulio Base, da Daniela Santanchè a Joe Squillo, che ha sfilato con un occhio bendato insieme a Gessica Notaro e ad una atleta paralimpica senza gambe.

Il tempo è stato tiranno non solo con i fan di Goslin, che ha potuto intrattenersi solo brevemente a firmare autografi, ma anche con Miss, Alice Rachele Arlanch, che arrivata in abito lungo e corona all’ingresso della passerella non è stata fatta passare perché ormai sul tappeto rosso c’erano già i protagonisti del film d’apertura che da protocollo chiudono la sfilata sotto i flash dei fotografi.