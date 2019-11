Tutti vogliono Zlatan Ibrahimovic, ma il Pescara gli ha già dato il benvenuto. Il club abruzzese scherza sulle voci sempre più insistenti che accostano Ibra a diversi club italiani, dal Napoli al Bologna fino al Milan. Raccogliendo l’assist di una tifosa di Napoli, che su twitter iscrive anche il Pescara nella lista delle possibili destinazioni per il fuoriclasse svedese (“Non mi stupirei se d’improvviso leggessi di Ibrahimovic al Pescara”), il club abruzzese pubblica su twitter una foto di Ibra in maglia biancoblu con un messaggio per il giocatore: “Benvenuto Ibrahimovic, la nostra maglia e i nostri colori ti stanno alla grande”. E al tifoso che alimenta lo scherzo, sottolineando che “lo sanno tutti che Ibra fin da bambino tifava per il Pescara”, il club risponde: “Non solo, adora gli arrosticini“.

Fonte