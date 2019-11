Tutti i vincitori degli American Music Awards 2019: ancora una volta Taylor Swift fa incetta di premi (6 riconoscimenti per lei).

Nella notte italiana tra 24 e 25 novembre 2019 sono andati in scena gli American Music Awards 2019, la 47esima edizione dei premi dedicati alla musica in America. Una delle tre manifestazioni più importanti del music industry insieme ai Grammy e ai Billboard Music Award.

Ancora una volta si è confermata mattatrice della serata Taylor Swift, che ha conquistato ben 6 premi, a discapito dell’altra grande favorita di quest’edizione, Billie Eilish. Scopriamo insieme tutti i vincitori e i performer dello show condotto da Ciara.

American Music Awards 2019: i vincitori

Artista dell’anno:

Taylor Swift

Novità dell’anno:

Billie Eilish

Collaborazione dell’anno:

Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabelo

Tour dell’anno:

BTS

Video musicale dell’anno:

Lover di Taylor Swift

Artista social dell’anno:

BTS

Soundtrack dell’anno:

Bohemian Rhapsody dei Queen

Artista maschile pop/rock:

Khalid

Artista femminile pop/rock:

Taylor Swift

Duo o gruppo pop/rock:

BTS

Album pop/rock:

Lover di Taylor Swift

Canzone pop/rock:

Without Me di Halsey

Artista maschile country:

Kane Brown

Artista femminile country:

Carrie Underwood

Duo o gruppo country:

Dan + Shay

Album country:

Cry Pretty di Carrie Underwood

Canzone country:

Speechless di Dan +Shay

Artista rap/hip hop:

Cardi B

Album rap/hip hop:

Hollywood’s Bleeding di Post Malone

Canzone rap/hip hop:

Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus

Artista maschile soul/R&B:

Bruno Mars

Artista femminile soul/R&B:

Beyoncé

Album soul/R&B:

Free Spirit di Khalid

Canzone soul/R&B:

Talk di Khalid

Artista alternative rock:

Billie Eilish

Artista adult contemporary:

Taylor Swift

Artista Latin:

J Balvin

Artista contemporary inspirational:

Lauren Daigle

Artista electronic dance music:

Marshmello

Artista del decennio:

Taylor Swift



AMAs 2019: i performer

Lo show degli AMAs 2019 è stato aperto da Selena Gomez, che ha presentato al pubblico i suoi due nuovi singoli, Lose to Love Me e Look at Her Now. Grande performance anche per Lizzo, tra le artiste rimaste prive di riconoscimenti in questa premiazione (si rifarà con tutta probabilità ai Grammy).

Spazio anche al duetto romantico tra Shawn Mendes e Camila Cabello, che hanno riproposto Senorita, mentre Billie Eilish ha presentato All the Good Girls Go to Hell. Momento rock con i Green Day, che hanno suonato Father of All… e il classicone Basket Case.

E Taylor Swift? Ovviamente la regina della serata, dopo aver ricevuto il ‘permesso’ da Scooter Braun, ha potuto sfoderare parte del suo repertorio: The Man, Love Story, I Knew You Were Trouble, Blank Space e poi Shake It Off con Camila Cabelo e Halsey e Lover con Misty Copeland e Craig Hall.

Grande ritorno per Christina Aguilera, che ha cantato il suo nuovo singolo Fall On Me, mentre Ozzy Osbourne ha raggiunto Post Malone e Travis Scott sul palco per Take What You Want.

Infine, il gran finale è stato riservato a Shania Twain, che ha presentato un medley composto da alcune cover di Post Malone, Twenty One Pilots, Taylor Swift e Drake, per poi passare al suo repertorio: You’re Still the One, Any Man of Mine, That Don’t Impress Me Much e Man! I Feel Like a Woman.

Di seguito la premiazione di Taylor come artista dell’anno: