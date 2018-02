Tutti i vincitori del Festival dal 1951

Francesco Gabbani sul palco dell’Ariston nel 2017 (foto Adnkronos)

E’ il 1951 quando Nilla Pizzi sale sul palco dell’Ariston proponendo per la prima volta la sua ‘Grazie dei fiori’, brano con il quale, qualche sera più tardi, vincerà la prima edizione del Festival di Sanremo. Ora che sta per alzarsi il sipario sulla kermesse consacrata alla musica italiana (la 68esima edizione di Sanremo andrà in scena all’Ariston da stasera a sabato 10 febbraio) vi proponiamo, di seguito, la lista di tutti i vincitori delle passate edizioni, dal 1951 al 2017.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore quest’anno, riuscite a ricordare tutti quelli che hanno trionfato in passato?

1951: Nilla Pizzi - 'Grazie dei fiori'

1952: Nilla Pizzi - 'Vola Colomba'

1953: Carla Boni e Flo Sandon's - 'Viale d'autunno'

1954: Giorgio Consolini e Gino Latilla - 'Tutte le mamme'

1955: Claudio Villa e Tullio Pane - 'Buongiorno tristezza'

1956: Franca Raimondi - 'Aprite le finestre'

1957: Claudio Villa e Nunzio Gallo - 'Corde della mia chitarra'

1958: Domenico Modugno e Johnny Dorelli - 'Nel blu dipinto di blu'

1959: Domenico Modugno e Johnny Dorelli - 'Piove (Ciao ciao bambina)'

1960: Renato Rascel e Tony Dallara - 'Romantica'

1961: Luciano Tajoli e Betty Curtis - 'Al di là'

1962: Domenico Modugno e Claudio Villa - 'Addio... addio...'

1963: Tony Renis e Emilio Pericoli - 'Uno per tutte'

1964: Gigliola Cinquetti e Patricia Carli - 'Non ho l'età (Per amarti)'

1965: Bobby Solo e The New Christy Minstrels - 'Se piangi se ridi'

1966: Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti - 'Dio come ti amo'

1967: Claudio Villa e Iva Zanicchi - 'Non pensare a me'

1968: Sergio Endrigo e Roberto Carlos Braga - 'Canzone per te'

1969: Bobby Solo e Iva Zanicchi - 'Zingara'

1970: Adriano Celentano e Claudia Mori - 'Chi non lavora non fa l'amore'

1971: Nada e Nicola Di Bari - 'Il cuore è uno zingaro'

1972: Nicola Di Bari - 'I giorni dell'arcobaleno'

1973: Peppino di Capri - 'Un grande amore e niente più'

1974: Iva Zanicchi - 'Ciao cara come stai?'

1975: Gilda - 'Ragazza del Sud'

1976: Peppino di Capri - 'Non lo faccio più'

1977: Homo Sapiens - 'Bella da morire'

1978: Matia Bazar - '...e dirsi ciao'

1979: Mino Vergnaghi - 'Amare'

1980: Toto Cutugno - 'Solo noi'

1981: Alice - 'Per Elisa'

1982: Riccardo Fogli - 'Storie di tutti i giorni'

1983: Tiziana Rivale - 'Sarà quel che sarà'

1984: Al Bano e Romina Power - 'Ci sarà'

1985: Ricchi e Poveri - 'Se m'innamoro'

1986: Eros Ramazzotti - 'Adesso tu'

1987: Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri - 'Si può dare di più'

1988: Massimo Ranieri - 'Perdere l'amore'

1989: Anna Oxa e Fausto Leali - 'Ti lascerò'

1990: Pooh - 'Uomini soli'

1991: Riccardo Cocciante - 'Se stiamo insieme'

1992: Luca Barbarossa - 'Portami a ballare'

1993: Enrico Ruggeri - 'Mistero'

1994: Aleandro Baldi - 'Passerà'

1995: Giorgia - 'Come saprei'

1996: Ron e Tosca - 'Vorrei incontrarti fra cent'anni'

1997: Jalisse - 'Fiumi di parole'

1998: Annalisa Minetti - 'Senza te o con te'

1999: Anna Oxa - 'Senza pietà'

2000: Piccola Orchestra Avion Travel - 'Sentimento'

2001: Elisa - 'Luce (Tramonti a nord est)'

2002: Matia Bazar - 'Messaggio d'amore'

2003: Alexia - 'Per dire di no'

2004: Marco Masini - 'L'uomo volante'

2005: Francesco Renga - 'Angelo'

2006: Povia - 'Vorrei avere il becco'

2007: Simone Cristicchi - 'Ti regalerò una rosa'

2008: Giò Di Tonno e Lola Ponce - 'Colpo di fulmine'

2009: Marco Carta - 'La forza mia'

2010: Valerio Scanu - 'Per tutte le volte che...'

2011: Roberto Vecchioni - 'Chiamami ancora amore'

2012: Emma - 'Non è l'inferno'

2013: Marco Mengoni - L'Essenziale'

2014: Arisa - 'Controvento'

2015: Il Volo - 'Grande Amore'

2016: Stadio - 'Un giorno mi dirai'

2017: Francesco Gabbani - 'Occidentali's Karma'