Tutti i vincitori degli MTV European Music Award 2019: dalla delusione Ariana Grande al successo straordinario di Billie Eilish.

Nella serata del 3 novembre è andata in scena al Fibes Conference and Exhibition Centre di Siviglia, in Spagna, l’edizione 2019 degli MTV European Music Award, premi conosciuti anche come EMA.

Una kermesse che ha visto per una volta Ariana Grande, principale protagonista in termini di nomination, finire come ‘delusione’ della serata, a vantaggio di star come Billie Eilish e Shawn Mendes.

MTV Ema 2019: i vincitori

La Grande era nominata in sette categorie, ma non è riuscita a conquistare nemmeno un premio. Una debacle clamorosa, che ha pochi precedenti nella storia.

Va detto che in realtà nessun artista ha dominato in maniera assoluta quest’edizione. I re della serata sono stati i vincitori dei premi più importanti: Shawn Mendes, che ha conquistato il premio per il Miglior artista; Billie Eilish, che ha fatto suo il premio per la Miglior canzone grazie a bad guy.



Shawn Mendes

MTV European Music Award 2019, i vincitori: la lista

Andiamo a scoprire insieme la lista di tutti i vincitori della serata, premio per premio:

Miglior canzone – Billie Eilish, bad guy

Miglior video – Taylor Swift feat. Brendon Urie, Me!

Miglior artista – Shawn Mendes

Miglior artista emergente – Billie Eilish

Miglior collaborazione – Rosalia e J Balvin feat. El Guincho, Con altura

Miglior artista pop – Halsey

Miglior artista hip-hop – Nicki Minaj

Miglior artista rock – Green Day

Miglior artista alternative – FKA Twigs

Miglior artista elettronico – Martin Garrix

Miglior live – BTS

Best push – Ava Max

Best World Stage – Muse

Miglior look – Halsey

Maggior numero di fan – BTS

Rock Icon – Liam Gallagher

Ricordiamo inoltre che nel corso della serata è stato premiato anche il nostro Mahmood come Best Italian Act, premio che gli ha permesso di superare la concorrenza di Coez, Elettra Lamborghini, Salmo ed Elodie.

Di seguito il video di Soldi: