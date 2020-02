Tutti i premi assegnati nel corso del 70esimo Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2020 è terminato, dopo una lunga coda di polemiche. Non sono mancate le sorprese positive, ma anche i fattacci clamorosi che renderanno indelebile il ricordo di questa prima kermesse targata Amadeus.

Una kermesse con qualche pregio e molti difetti.

Festival di Sanremo 2020: tutti i premi

I primi premi assegnati nel corso della manifestazione sono stati quelli dedicati alle Nuove Proposte. In un testa a testa con Tecla, a spuntarla è stato il grande favorito della vigilia, Leo Gassmann. Alla giovanissima Insolia è andato il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, mentre il Premio della Critica Mia Martini è stato appannaggio degli Eugenio in Via di Gioia.

Per quanto riguarda i Big, il Premio della Critica Mia Martini è andato a Diodato con la sua splendida Fai rumore. Sempre a Diodato il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

Il Premio per il Miglior Testo Sergio Bardotti va meritatamente a Rancore con Eden. Il Premio per la Miglior Compisizione Musicale Bigazzi va a Tosca con Ho amato tutto.

La vittoria del Festival di Sanremo è andato invece a Diodato con Fai rumore. L’artista pugliese è il trionfatore di questa edizione.

Ecco il video della sua Fai rumore:

Fonte foto: https://www.facebook.com/rancorerap