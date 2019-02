Tutti i premi del Festival di Sanremo 2019: dalla Critica al premio TIM Music.

Sono stati assegnati tutti i premi del Festival di Sanremo 2019. Anche la 69esima edizione della kermesse è andata in archivio. Un’edizione spettacolare, con un cast mai come quest’anno vario e di qualità, con molte canzoni meritevoli e pochi flop colossali. Un Festival, come di consueto, condito da polemiche anche violente.

Il vincitore è stato Mahmood, con la sua moderna Soldi, uno dei brani più apprezzati di questa edizione. Ma, forse, i trionfatori morali sono stati altri due artisti, consolatisi con diversi dei premi ‘minori’. Ecco di chi si tratta.

Fonte foto: https://www.facebook.com/festivaldisanremo

Tutti i premi del Festival di Sanremo 2019

Si è partiti nella serata del venerdì, quella dei duetti, con la vittoria, condita dai fischi, di un esponente della musica indie italiana, Motta, accompagnato per l’occasione da Nada nella sua poetica Dov’è l’Italia.

Il grande trionfatore di questa edizione di Sanremo, al di là della vittoria importante per diversi motivi di Mahmood, è stato Daniele Silvestri, sorprendente con il rapper Rancore e il batterista Fabio Rondanini. Il cantautore ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Cosa volere di più? Magari un piazzamento sul podio sarebbe stato giusto.

Ma c’è un altro artista che non esce a mani vuote: Simone Cristicchi. Il talentuoso cantautore, altro rappresentante della scuola romana, conquista il Premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Anche qui non si scherza.

Un contentino invece per Ultimo, dato da più parti favorito ma battuto sul rush finale da Mahmood. L’artista romano ha conquistato il premio TIM Music per i risultati in streaming sulla piattaforma del gestore telefonico.

Di seguito il video dell’esibizione di Ultimo con I tuoi particolari:

