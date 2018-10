Tutti i numeri di Marquez

(Fotogramma/Ipa)

Ottava vittoria stagionale, settimo titolo mondiale della carriera e quinto campionato mondiale MotoGP in sei anni. Questi i numeri da rullo compressore del neo campione del mondo di MotoGp Marc Marquez che al Twin Ring Motegi ha messo ancora una volta tutti in fila. Il venticinquenne spagnolo è il più giovane pilota nella storia di questo sport a vincere sette campionati del mondo: 125cc nel 2010, Moto2 nel 2012 e MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Marc è anche il pilota più giovane ad aver vinto cinque titoli di prima categoria.

Ecco tutti i numeri nel dettaglio: all’età di 25 anni e 246 giorni, Marquez è il più giovane pilota di tutti i tempi a raggiungere la pietra miliare dei sette Campionati del Mondo, frantumando il record da Mike Hailwood, che aveva 26 anni e 140 giorni quando vinse il suo settimo titolo, la corona da 350 cc del 1966.

Marquez è uno degli unici otto corridori ad aver vinto in sette o più campionati del mondo in tutte le classi, gli altri sono John Surtees (7), Phil Read (7), Carlo Ubbiali (9), Mike Hailwood (9), Valentino Rossi ( 9), Angel Nieto (13) e Giacomo Agostini (15).

Marquez è il pilota più giovane che abbia mai vinto cinque titoli di prima categoria, all’età di 25 anni e 246 giorni, battendo il record da Valentino Rossi, che aveva 26 anni e 221 giorni quando ha vinto il suo quinto titolo di prima classe in del 2005.

Marquez si è unito a Mick Doohan, Valentino Rossi e Giacomo Agostini come uno dei soli quattro piloti ad aver vinto cinque o più titoli di prima categoria. Marquez ha vinto tutti i suoi titoli MotoGP mentre era in sella a una moto Honda, unendosi a Mick Doohan. Solo un pilota spagnolo ha vinto più titoli mondiali di Marquez: Angel Nieto, che ha collezionato 13 titoli mondiali (sette nella classe 125cc e sei nella classe 50cc) tra il 1969 e il 1984.

Lo spagnolo ha vinto almeno cinque GP per stagione negli ultimi nove anni, in tre categorie: 125cc, Moto2 e MotoGP. È il primo pilota a ottenere questo riconoscimento nei 70 anni di storia del motociclismo dei Gran Premi, battendo il suo stesso record dello scorso anno. In precedenza, Mike Hailwood è stato l’unico pilota ad aver conseguito almeno cinque vittorie per stagione in sette anni, in almeno tre classi, tra il 1961 e il 1967.

L’attuale serie di cinque pole position di Marquez del 2018 estende il suo record di pole di tutti i tempi (nell’era moderna, dal 1974, quando i pali pieni iniziarono a essere ufficialmente registrati) ad un incredibile 78 poli in tre classi.

Marquez ha vinto più gare MotoGP in questa stagione rispetto a qualsiasi altro pilota (8). Ha anche ottenuto il maggior numero di podi (13) e la maggior parte delle pole position (5).