Tutti i concerti di Capodanno 2020 in Italia: da Fabri Fibra a Padova al dj set di Skin nella Capitale.

Mancano pochi giorni ormai a Capodanno 2020. La notte più lunga dell’anno sarà animata, ancora una volta, da tantissimi concerti nelle piazze italiane. A Roma, ad esempio, le grandi protagoniste saranno Skin e Carmen Consoli.

Se non sai ancora come trascorrere la notte di san Silvestro, ecco tutti i concerti nelle piazze italiane a Capodanno 2020.

Concerto di Capodanno 2020 a Roma

Il Capodanno della Festa di Roma 2020 sarà animato da molti spettacoli nel centro della città, ma la festa di Capodanno vera e propria si svolgerà nella zona del Circo Massimo, del Lungotevere Aventino e dell’Isola Tiberina, con tanti artisti coinvolti. Sul palco più importante, quello appunto del Circo Massimo, sarà ospite d’onore un nome di altissimo livello: quello di Skin, che terrà un dj set dopo la mezzanotte. L’altra grande protagonista della serata sarà però Carmen Consoli, la Cantantessa della musica italiana.



Skin degli Skunk Anansie

Concerto di Capodanno 2020 a Milano

Il classico concerto di Capodanno in Piazza Duomo quest’anno sarà il primo ecosostenibile in Italia. Ad animare il Milano Capodanno for Future sarà Lo Stato Sociale, la band di Lodo Guenzi.

Di seguito il successone di Sanremo 2018 Una vita in vacanza:

Concerto di Capodanno 2020 a Torino

Ancora da annunciare anche il programma per quanto riguarda la notte di San Silvestro a Torino. L’anno scorso alla musica fu preferita la magia, con risultati entusiasmanti per grandi e piccini.

Concerti di Capodanno 2020 in Sardegna

Come sempre, anche la Sardegna sarà animata da diversi spettacoli. Ad Alghero saranno protagonisti Emis Killa e il trombettista Roy Pacy; la grande star di Cagliari sarà Vinicio Capossela; a Olbia spazio alla straordinaria Elisa.

Di seguito il video di Tua per sempre:

Concerti di Capodanno 2020 in Sicilia

Gli eventi più importanti in Trinacria saranno quelli di Palermo e Catania. Nella città etnea il protagonista sarà Max Gazzè. Nel capoluogo invece lo spettacolo sarà animato dalla splendida voce del catanese Mario Biondi.

I concerti di Capodanno 2020 in Italia: le altre città

Rimaniamo in attesa di molte notizie riguardanti le altre grandi città d’Italia.

Per il momento sappiamo conosciamo questi concerti:

-ad Ancona ci saranno gli Aprés la Class;

-a Genova ci saranno Gabry Ponte, i Boomdabash e Giusy Ferreri;

-a Lecce ci sarà Nina Zilli;

-a Mantova ci saranno i Subsonica;

-a Matera ci saranno i Tiromancino;

-a Padova ci sarà Fabri Fibra;

-a Parma ci saranno Morgan, Andy Fumagalli e Ron;

-a Pescara ci saranno gli Stadio;

-a Rimini ci sarà Coez;

-a Salerno ci saranno Irene Grandi e i Negrita.