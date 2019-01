Tutte le canzoni e i cantanti che hanno vinto il Premio della Critica a Sanremo dal 1982 a oggi.

Il Premio della Critica, che porta il nome di Mia Martini, la prima artista a vincerlo, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi del Festival di Sanremo. Istituito nel 1982, certificò la frattura fra i gusti del pubblico e quelli dei critici, delle élite, degli ‘esperti’.

Non a caso, raramente una canzone si è aggiudicata sia la vittoria finale che il Premio della Critica. Andiamo a scoprire insieme tutti i cantanti e le canzoni che hanno convinto la giuria critica dal 1982 a oggi.

Sanremo: tutti i vincitori del Premio della Critica Mia Martini

Come già anticipato, solo quattro volte il Premio della Critica è andato al vincitore del Festival: nel 1995 (Giorgia), nel 2001 (Elisa), nel 2007 (Simone Cristicchi) e nel 2011 (Roberto Vecchioni). Per i restanti 32 anni, i gusti popolari sono stati molto diversi da quelli degli esperti.

Ecco la lista completa delle canzoni e dei cantanti che si sono aggiudicati il favore della Critica.

1982: Mia Martini – E non finisce mica il cielo

1983: Matia Bazar – Vacanze romane

1984: Patty Pravo – Per una bambola

1985: Matia Bazar – Souvenir

1986: Enrico Ruggeri – Rien ne va plus

1987: Fiorella Mannoia – Quello che le donne non dicono

1988: Fiorella Mannoia – Le notti di maggio

1989: Mia Martini – Almeno tu nell’universo

1990: Mia Martini e Mijares – La nevicata del ’56

1991: Enzo Jannacci e Ute Lemper – La fotografia

1992: Nuova Compagnia di Canto Popolare – Pe’ dispietto

1993: Cristiano De André – Dietro la porta

1994: Giorgio Faletti – Signor tenente

1995: Giorgia – Come saprei

1996: Elio e le Storie Tese – La terra dei cachi

1997: Patty Pravo – …E dimmi che non vuoi morire

1998: Piccola Orchestra Avion Trave – Dormi e sogna

1999: Daniele Silvestri – Aria

2000: Samuele Bersani – Replay

2001: Elisa – Luce (tramonti a nord-ovest)

2002: Daniele Silvestri – Salirò

2003: Sergio Cammariere – Tutto quello che un uomo

2004: Mario Venuti – Crudele

2005: Nicola Arigliano – Colpevole

2006: Noa, Carlo Fava and Soling String Quartet – Un discorso in generale

2007: Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

2008: Tricarico – Vita tranquilla

2009: Afterhours – Il paese è reale

2010: Malika Ayane – Ricomincio da qui

2011: Roberto Vecchioni – Chiamami ancora amore

2012: Samuele Bersani – Un pallone

2013: Elio e le Storie Tese – La canzone mononota

2014: Cristiano De André – Invisibili

2015: Malika Ayane – Adesso e qui (nostalgico presente)

2016: Patty Pravo – Cieli immensi

2017: Ermal Meta – Vietato morire

2018: Ron – Almeno pensami

Di seguito un’interpretazione di E non finisce mica il cielo di Mia Martini, la prima canzone premiata dalla Critica:

La classifica dei più premiati dalla giuria vede dunque per il momento in testa con tre vittorie Mia Martini e Patty Pravo, seguite a quota due dai Matia Bazar, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Elio e le Storie Tese, Cristiano De André e Malika Ayane.

Sanremo: il Premio della Critica per le Nuove Proposte

E tra le Nuove Proposte? Anche qui spesso e volentieri la critica si è disallineata al giudizio finale. Tra gli artisti premiati vale la pena ricordare Mango e Cristiano De André, che vinsero nel 1985 con i brani Il viaggio e Bella più di me.

Esperta del Premio della Critica riservato ai Giovani è anche Paola Turci, vincitrice nel 1987 e nel 1988 con Primo tango e Sarò bellissima. Nel 1990 segnaliamo la vittoria di Marco Masini con la sua Disperato, mentre l’anno dopo toccò a L’uomo che ride dei Timoria di Renga e Omar Pedrini.

Niccolò Fabi vinse nel 1997 con Capelli, mentre Renga fece il bis da solista nel 2001 con Raccontami….

Tra i brani più celebri dei Giovani degli ultimi anni segnaliamo anche Fabrizio Moro, che vinse con Pensa nel 2007, mentre nel 2009 toccò a Sincerità di Arisa. Nel 2016 Gabbani conquistò critica e successo con la sua Amen, mentre lo scorso anno non ha vinto Ultimo, bensì Mirkoeilcane, con la sua Stiamo tutti bene.

Sanremo 2019: i favoriti per il Premio della Critica

Come per la vittoria finale, anche il Premio della Critica Mia Martini in ogni Sanremo ci sono canzoni che partono favorite rispetto ad altre. In questa edizione in pole position ci sono ex vincitori come Daniele Silvestri, che potrebbe raggiungere le due leader Martini e Pravo, e Simone Cristicchi.

Attenzione però a Motta, che ha tutto per convincere gli esperti: una canzone impegnata, il piglio del cantautore, una melodia che, a quanto pare, non sarà banale.

Tra i possibili vincitori del Festival ce ne sono almeno un paio che potrebbero piacere anche alla Critica: in particolare il super favorito Ultimo e Mahmood, già vincitore di Sanremo Giovani 2019.

Qualche chance la coltiva però anche il soul urban di Ghemon, e teniamo i fari puntati anche sul rock-trap di Achille Lauro, che ha sorpreso tutti nel primo ascolto riservato alla stampa.

