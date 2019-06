I concerti estivi di Calcutta: tutti gli ospiti del cantautore di Latina, data per data. Da Claudio a Margherita Vicario.

Calcutta è il grande protagonista di uno dei tour più attesi dell’estate. Il cantautore nativo di Latina, uno degli esponenti di punta di quello che fino a poco tempo fa era chiamato Itpop, suonerò in ogni grande città italiana.

E non sarà solo. Ha infatti annunciato tutti gli ospiti dei suoi concerti, data per data. Si va da artisti affini al suo stile, come Claudio o Giorgio Poi, fino alla regina dei club italiani, Myss Keta.

Calcutta, i concerti 2019: gli ospiti

Non mancano sorprese nell’elenco degli ospiti di Calcutta. Forse da qualche parte ci si sarebbe potuti attendere il suo alter ego Tommaso Paradiso, con cui sta ultimamente lavorando molto. Ma a quanto pare il leader dei Thegiornalisti non ci sarà.

Calcutta

Ecco invece l’elenco completo di tutti gli ospiti, data per data:

25 giugno, Milano – Claudio

27 giugno, Roma – Bruno Belissimo

28 giugno, Napoli – Davide Petrella

5 luglio, Genova – Giovanni Truppi e Mecna

6 luglio, Lucca – Francesco De Leo

12 luglio, Mantova – Giorgio Poi

13 luglio, Barolo (CN) – Gemello

20 luglio, Cosenza – Bartolini

23 luglio, San Benedetto del Tronto (AP) – Myss Keta

26 luglio, Majano (UD) – Giorgio Poi

8 agosto, Pescara – Claudio

10 agosto, Locorotondo (BA) – Margherita Vicario

Evergreen… e altre canzoni

Di recente il cantautore ha annunciato l’uscita non di un nuovo album, ma di una nuova edizione del suo ultimo lavoro, Evergreen. S’intitola Evergreen… e altre canzoni, e contiene anche gli inediti pubblicati nel 2019, tra cui Due punti e Sorriso (Milano Dateo).

Dopo aver lavorato con Paradiso alla nuova hit estiva di Loredana Bertè, intanto, tra i due sembrerebbe esserci qualche progetto in arrivo, visto che a giugno si sono anche scambiati gli account Instagram. Un modo come un altro per cementare un legame ormai molto stretto.

Di seguito il video di Sorriso: