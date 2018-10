Tutti gli indizi contro Bossetti

(Foto Fotogramma)

Innanzitutto c’è quel test del Dna, una prova scientifica, che fa coincidere al 99,999% il profilo di Ignoto 1, assassino di Yara Gambirasio, con quello di Massimo Giuseppe Bossetti. Ma ci sono anche altri indizi che inchiodano il muratore di Mapello per il quale la Cassazione ha confermato l’ergastolo.

E’ il 26 novembre 2010 quando la 13enne scompare da Brembate di Sopra, comune in provincia di Bergamo. La giovane ginnasta va in palestra per consegnare uno stereo, poi il buio la ingoia lungo la strada verso casa. Tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, il corpo viene trovato in un campo incolto a Chignolo d’Isola. L’autopsia svela i colpi alla testa, le coltellate alla schiena, al collo e ai polsi. Nessuna mortale, il decesso arriva quando alle ferite si aggiunge il freddo.

Su leggings e slip della vittima c’è una traccia di Yara e ‘Ignoto 1’, ma per arrivare a dare un nome al presunto assassino ci vorranno quasi quattro anni di indagini. Un’inchiesta unica al mondo: oltre 118mila utenze telefoniche controllate, più di 25mila profili genetici nelle mani di polizia scientifica e Ris. Il 16 giugno 2014 arriva la svolta: Massimo Bossetti, muratore di 44 anni e padre di tre figli, viene fermato con l’accusa di omicidio con l’aggravante delle sevizie e della crudeltà, oltre che dall’aver approfittato della minore difesa, data l’età della vittima. Contro di lui, a dire dell’accusa, diversi elementi: il Dna, le celle telefoniche, il furgone ripreso dalle telecamere, le fibre tessili e le sfere metalliche, trovate su Yara.

DNA – La traccia biologica (rinominata 31G20), trovata su slip e leggings della vittima attribuita a ‘Ignoto 1’ è il faro dell’indagine. Una prova significativa perché individuata su un indumento intimo. Una traccia mista, forse sangue, il cui match arriva dopo un’indagine faticosa: si risale al padre del presunto colpevole (Giuseppe Guerinoni, viene riesumata la salma), poi alla madre (Ester Arzuffi) che nega la relazione clandestina. Una consulenza della procura evidenzia un’anomalia nel reperto: il Dna nucleare combacia con il sospettato, non il mitocondriale (indica la linea materna).

Per il procuratore generale Marco Martani, l’analisi della traccia genetica porta a “risultati rassicuranti” con una “probabilità statistica che diventa assoluta certezza”. L’assenza del Dna mitocondriale “non inficia in alcun modo la valenza del nucleare, l’unico che identifica in maniera certa una persona”. Il profilo genetico è la prova che Bossetti, attratto dalle 13enni, è l’autore dell’omicidio. Per i difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini quel Dna non è dell’imputato e “ha talmente tante criticità (261) che sono più i suoi difetti che i suoi marcatori”. L’assenza di mitocondriale va ‘risolta’ concedendo una perizia, non chiedendo “un atto di fede”.

MOVENTE – Bossetti, che non conosceva Yara, non sa spiegare perché il suo Dna si trovi sugli indumenti della vittima e alcune intercettazioni in carcere sulla descrizione del campo di Chignolo lo tradirebbero. L’uomo “attratto dalle ragazzine” potrebbe aver tentato un “approccio sessuale”, poi, sfociato nel delitto. Nulla, invece, per la difesa è certo: né l’orario, né il luogo della morte. L’imputato non ha nessuna perversione: le ricerche fatte con un computer presente in casa sono successive alla morte della 13enne e “sono lecite”.

CELLE TELEFONICHE – Nel giorno della scomparsa di Yara, l’ultima telefonata del muratore di Mapello è delle 17.45, poi il telefono non riceve traffico fino alla mattina alle 7.34. L’ultima cella che aggancia è quella di via Natta a Mapello, un segnale che certifica la presenza di Bossetti in zona. Da alcune intercettazioni successive emerge “che quella sera rientrò a casa più tardi del solito”. L’imputato aggancia la stessa cella della vittima “un’ora prima e in direzione diversa”, replica la difesa che sostiene che l’imputato era a casa quella sera.

IL FURGONE – Gli accertamenti sulle telecamere rivelano il furgone di Bossetti in un orario “compatibile” con l’uscita di Yara dal centro sportivo, secondo l’accusa. Il furgone immortalato vicino al centro sportivo “non è dell’imputato” come mostrano alcuni particolari, ribattono i legali.

LE FIBRE TESSILI – Sulla vittima c’erano fibre “compatibili” con la tappezzeria dei sedili del furgone di Bossetti. Trovate anche sferette metalliche riconducibili a chi lavora nell’edilizia. Elementi che per l’accusa concorrono a dimostrare la colpevolezza dell’imputato. Per la difesa, la compatibilità in un processo non basta. “C’è stato un contatto con quei sedili o si è seduta su sedili come quelli?”, si chiedono gli avvocati che ricordano come nel furgone sequestrato non ci siano tracce della vittima. Stesso discorso per le sferette, un elemento troppo comune.