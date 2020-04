Continuano a giocare come se non ci fosse un domani e soprattutto come se non ci fosse stato uno “ieri”. Il calcio in Bielorussia non si è mai fermato. Potete scommetterci. Nulla ha potuto il virus contro l’ostinazione culturale, più che sportiva, del paese, riassunta (e simboleggiata) dall’ormai celebre dichiarazione d’intenti del presidente Lukashenko: “Cari giocatori, fate molta sauna, bevete tanta vodka e lavorate tanto per uccidere il virus nei vostri organismi”.

Sembrava la ricetta della nonna. Invece la Vysshaya Liga, la serie A bielorussa, grazie allo sforzo collettivo di credersi inattaccabili, è diventata un caso unico in Europa (e si porta dietro anche le categorie inferiori, anch’esse attive), nonché il punto di convergenza dell’interesse degli scommettitori di tutto il mondo, con le loro piattaforme orfane di eventi, e persino del mercato dei diritti tv. Per mancanza di pallone giocato, a inizio aprile la federcalcio bielorussa ha chiuso accordi con le tv russe, israeliane, indiane, ucraine e di altre ex repubbliche sovietiche sul territorio asiatico: tutti mercati secondari, per il calcio, che improvvisamente si sono ritrovati senza materia prima, nessuna diretta, zero eventi, un muso lungo così: “Fino a questa emergenza, nessuno ci considerava, alcuni non sapevano neppure della nostra esistenza e quindi potete immaginare quanto fosse facile vendere il nostro prodotto: impossibile”, riconosce Alexnader Aleinik, portavoce federale.

Gli fa eco Viktor Samoilenko del network ucraino Sport-1: “Non ci saremmo mai aspettati di dover trasmettere le loro partite, che non ritenevamo abbastanza decorose, ma adesso li ringraziamo”. In Russia si vede tutto su Match Tv, il canale leader. La Bielorussia è un luogo assai strano. Amano il calcio come, appunto, la Vodka, i tifosi sono appassionati, molti sono costantemente arrabbiati e litigano fra di loro, ma non allo stadio. Fra Minsk e Borisov il clima è rusticano, altrettanto i coltelli (anche qui vige la romanesca “puncicata”). Campioni in carica quelli della Dynamo di Brest, città vicina al confine con la Polonia. Il Brest è al suo primo titolo. Bate Borisov e Dinamo Minsk, le squadre più famose, sono in un periodo no e anche al debutto hanno deluso, sconfitte entrambe. Ma il calcio tira e eccome.

Le 16 squadre della Vysshaya Liga hanno rose il cui valore non supera, globalmente, gli 80 milioni di euro. “Non facciamo mai spese folli”, spiegano al Brest. Il giocatore più “costoso” è un loro difensore: Yevhen Khacheridi, ucraino di 32 anni. Per portarlo via, ammesso che qualcuno ne abbia voglia, basterebbero tre milioni. I soldi, si dice, servono più che altro a garantire la cornice, quindi “…è meglio che circolino tra le mani dei nostri tifosi”. Nessuno sogna alcun posto di rilievo in Europa e la Bielorussia è al 25° posto del ranking continentale, poco sopra la metà della classifica (all’87° del ranking Fifa). Solo il Bate Borisov ha un passato decoroso, con 96 partite di Champions giocate e dal Borisov è emerso il giocatore simbolo del calcio bielorusso: Alexander Hleb. Discorso a parte invece meriterebbe il compenso del ct Mikhail Markhel, un po’ sproporzionato per queste latitudini: guadagna quasi il triplo del presidente Lukashenko (10 mila euro al mese contro i 4000), che nei giorni scorsi si è fatto fotografare mentre giocava a hockey su ghiaccio.

Oggi, ovviamente, in Bielorussia si gioca. Ci mancherebbe. Tre partite in programma: Slavia Mozyr-Fc Minsk, Gorodeja-Bate Borisov e Brest-Soligorsk. Guidano la classifica a pari punti dopo cinque turni Slutsk, Vitebsk e Zhodino. Ma i tifosi non sono tutti d’accordo. Negli stadi ci sono tanti seggiolini vuoti. Molti dicono: “Non ci basta che garantiscano la sanificazione degli spalti”. I fan del Neman Hrodna hanno annunciato il loro temporaneo addio al calcio: “Vogliamo fare appello a tutti i tifosi del paese. Siamo consapevoli della difficile situazione epidemiologica che la nostra nazione è chiamata ad affrontare e per questo abbiamo deciso di smettere di andare allo stadio, sia in casa sia in trasferta. Per noi è difficile lasciare la nostra squadra senza tifo, ma ora la cosa principale è la salute dei nostri cittadini. Invitiamo tutti i gruppi ultras della Bielorussia a seguire il nostro esempio. Restiamo a casa, riduciamo i rischi associati alla diffusione del coronavirus e proteggiamo noi stessi e i nostri cari”. Sono stati seguiti dalle curve di altri otto club. E quelli della Dynamo Brest si son fatti sostituire da manichini cartonati. Evidentemente non tutti sono convinti che basti una vodka in più.









Fonte