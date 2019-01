I due titoli musicali, Bohemian Rhapsody e A Star is Born, sono in nomination anche per i BAFTA Award, i più importanti premi del mondo del cinema nel Regno Unito.

Bohemian Rhapsody si prepara a conquistare anche la Gran Bretagna. Dopo aver spopolato ai Golden Globe, i premi della stampa straniera a Hollywood, la pellicola diretta da Bryan Singer che racconta la storia dei Queen è in nomination anche ai BAFTA Award, i maggiori riconoscimenti del mondo del cinema nel Regno Unito. Sono addirittura sette le candidature per il biopic, a pari con un altro film musicale, A Star is Born con protagonista Lady Gaga.

BAFTA Awards: le nomination di Bohemian Rhapsody

I premi per cui concorre il film con protagonista Rami Malek sono: Miglior attore, Miglior film britannico dell’anno, Miglior fotografia, Miglior trucco e capelli, Migliori costumi, Miglior editing e Miglior suono. Riuscirà il talentuoso attore che ha interpretato Freddie Mercury nell’impresa di conquistare anche la severa commissione britannica?

Di seguito uno spezzone del film in parallelo con la performance originale di Freddie Mercury e compagni al Live Aid durante We Will Rock You:

BAFTA Awards: le nomination di A Star is Born

E il film di Bradley Cooper e Lady Gaga? Anche per la pellicola con protagonista la stella di Paparazzi sono ben sette la nomination: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice, Miglior attore, Miglior adattamento della sceneggiatura, Miglior colonna sonora originale e Miglior suono.

La sfida diretta con Bohemian Rhapsody sarà dunque limitata ai premi per il Miglior attore e al Miglior suono.

Riuscirà la popstar a prendersi la sua rivincita sul film dedicato ai suoi idoli, dopo la parziale delusione dei Golden Globe? Lo scopriremo solo il 10 febbraio, durante la cerimonia di assegnazione che si terrà nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.