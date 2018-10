We Will Rock You, il musical con le canzoni dei Queen, si rinnova con una nuova trama. Ecco le date nei teatri italiani.

I Queen tornano in Italia. Non fisicamente, certo. Ma le loro immortali canzoni sono pronte a sbarcare nei teatri italiani, ancora una volta, a meno di dieci anni dall’ultima volta. È infatti approdato nuovamente nei nostri confini il musical We Will Rock You, sorretto dalle musiche dei Queen e creato da Ben Elton. Ma non si tratta di una replica rispetto allo spettacolo originale, bensì di uno show tutto nuovo!

We Will Rock You, il musical con le canzoni dei Queen

Come spiegato dal produttore dello spettacolo, Claudio Trotta, il nuovo musical parte da una trama semplice ma attuale: una multinazionale, la GlobalSoft, governa il mondo e appiattisce i gusti indirizzando i consumi; a loro si ribellano i Bohemians, due eroi per caso.

I protagonisti saranno Galileo, interpretato da Salvo Vinci, e Scaramouche, interpretata da Alessandra Ferrari. Il resto del cast è formato da nuovi volti, alcuni ritorni, un corpo di ballo di otto componenti e una band che suonerà dal vivo i brani per due ore e mezza.

We Will Rock You, il musical: le date italiane

Così la musica dei Queen, già protagonista anche del biopic Bohemian Rhapsody, in uscita il 29 novembre nei cinema italiani, è pronta a dominare nuovamente la scena musicale all’interno dei nostri confini.

Dopo il successo della data zero, svoltasi il 20 e 21 ottobre al Teatro Rossini di Civitanova Marche, il musical We Will Rock You attraverserà tutta l’Italia fino ad aprile 2019. Ecco il calendario completo:

– dal 25 al 28 ottobre 2018 al Teatro Rossetti di Trieste

– l’1 e il 2 dicembre 2018 al Teatro Lyrick di Assisi

– dal 7 al 9 dicembre 2018 all’EuropAuditorium di Bologna

– il 15 dicembre 2018 al Gran Teatro Morato di Brescia

– il 22 dicembre 2018 al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT)

– il 10 gennaio 2019 al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE)

– il 12 gennaio 2019 al Palabassano Due di Bassano del Grappa (VI)

– il 18 gennaio 2019 al Creberg Teatro di Bergamo

– dal 31 gennaio al 3 febbraio, dal 7 al 10 febbraio e dal 14 al 17 febbraio 2019 al Teatro Ciak di Milano

– dal 21 al 23 febbraio 2019 al Politeama Genovese di Genova

– dal 28 febbraio al 3 marzo 2019 al Teatro Brancaccio di Roma

– il 5 marzo 2019 al Teatro Augusteo di Napoli

– il 9 marzo 2019 al Teatro Augusteo di Catanzaro

– l’11 marzo 2019 al Teatro Cilea di Reggio Calabria

– il 13 marzo 2019 al Teatro Metropolitan a Catania

– il 16 e il 17 marzo 2019 al Teatro Team di Bari

– dal 22 al 24 marzo al Teatro Verdi di Firenze

– il 29 marzo al Gran Teatro Geox di Padova

– il 5 e il 6 aprile al Teatro Colosseo di Torino

– il 9 aprile al Teatro Verdi di Gorizia

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Queen/