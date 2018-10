Gli Ex-Otago hanno annunciato le date del tour 2019: ecco il calendario completo.

Tornano dal vivo gli Ex-Otago. La band indie pop genovese sta per presentare un nuovo album, a due anni di distanza da Marassi. Anticipato dal singolo Tutto bene e dall’ultimissimo Questa notte, il sesto full length del gruppo ligure non ha ancora una data di uscita ufficiale. Sono però state già svelate le prime date del nuovo tour 2019, che li porterà ancora una volta in giro per la penisola. Scopriamo tutti i dettagli.

Ex-Otago, tour 2019: tutte le date

Il nome del nuovo tour (Cosa fai questa notte?) richiama con ogni probabilità quello del lavoro in uscita nei prossimi mesi. Impegnati già a novembre 2018 per il Concerto per Genova insieme ad altri grandi artisti, gli Ex-Otago hanno annunciato per il 2019 otto appuntamenti ufficiali.

Ecco il calendario completo delle date degli Ex-Otago nel 2019:

– 30 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 31 marzo all’Obihall di Firenze

– 4 aprile al Gran Teatro Geox di Padova

– 5 aprile al Fabrique di Milano

– 6 aprile al Mamamia di Senigallia (AN)

– 9 aprile all’Estragon Club di Bologna

– 10 aprile all’Atlantico di Roma

– 12 aprile al Demodè di Bari

Con tutta probabilità nuovi appuntamenti saranno annunciati nei prossimi giorni.

Ex-Otago tour 2019: i biglietti

I ticket per poter assistere allo spettacolo dal vivo degli Ex-Otago sono in vendita dalle 18 del 26 ottobre sul circuito TicketOne, sia online che nei punti di vendita autorizzati.

Nella scaletta dei nuovi concerti degli Ex-Otago, oltre ai pezzi dell’ultimo album, troveranno quasi certamente spazio alcuni brani divenuti un classico del loro repertorio, come la famosa Gli occhi della luna, canzone scritta con la collaborazione di Jake La Furia e che li ha portati all’attenzione delle masse.

In attesa di saperne di più, ci ascoltiamo l’ultimo pezzo degli Ex-Otago, Questa notte:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/exotago/