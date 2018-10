La PFM ha annunciato le date del tour 2019 con le canzoni di De André. Ecco tutti i concerti in calendario.

Quasi cinquant’anni di carriera e tanta voglia di suonare ancora. La PFM (Premiata Forneria Marconi) si prepara a un 2019 di grandi impegni musicali in continuità con quello che è stato il 2018. Reduci dalla vittoria, il 13 settembre 2018, ai Prog Music Awards UK come Band internazionale dell’anno, i nostri più famosi portabandiera della scena progressive hanno lanciato un nuovo tour, PFM canta De André – Anniversary, e una nuova raccolta, TVB – The Very Best.

PFM canta De André: le date del 2019

Organizzato da D&D concerti, con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André, il nuovo tour della PFM incentrato sulle canzoni dell’indimenticabile cantautore genovese è ancora in aggiornamento. Per il momento sono state annunciate le seguenti date nel 2019:

– 12 marzo al Teatro Europa di Bologna

– 14 marzo al Teatro delle Muse di Ancona

– 15 marzo al Teatro Nuovo Giovanni di Udine

– 16 marzo al Teatro Astra di Schia (PR)

– 23 marzo al Teatro Galleria di Legnano (MI)

– 26 marzo al Teatro Carlo Felice di Genova

– 28 marzo al Teatro Obihall di Firenze

– 29 marzo al Teatro dei Marsi di Avezzano (AQ)

– 30 marzo al Teatro dei Marsi di Avezzano (AQ)

– 9 aprile al Teatro Brancaccio di Roma

– 10 aprile al Teatro Colosseo di Torino

– 13 aprile al Teatro Dis-play di Brescia

– 5 maggio al Teatro Dal Verme di Milano

PFM, The Very Best: la nuova raccolta

Non solo un nuovo tour nel 2019. Per festeggiare i 48 anni di carriera, la PFM ha infatti rilasciato il 19 ottobre 2018 anche un nuovo lavoro discografico, una raccolta di successi (TVB – The Very Best) composta da ben 4 cd e un libretto di 60 pagine con foto inedite e un’intervista a Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, batterista e bassista della band. All’interno della raccolta, trovano spazio tutti i classici della loro discografia: da Impressioni di settembre a Celebration, da Maestro della voce a Capitani coraggiosi. Un cofanetto imperdibile che segue a un anno di distanza l’ultimo disco di inediti della formazione, Emotional Tattoos.

Nel video un live del 2010 della PFM:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/premiataforneriamarconiofficial/photos/