I Maneskin sono pronti a promuovere l’album Il ballo della vita con un tour nel 2019: ecco tutte le date.

I Maneskin hanno finalmente debuttato con il primo album della loro giovane ma già brillante carriera, Il ballo della vita, trascinato dai successi Morirò da re e Torna a casa. Il gruppo rivelazione di X Factor 2017 è già pronto a un tour autunnale sul finire del 2018, sold out da tempo, ma non ha intenzione di fermarsi, e nel 2019 tornerà in giro per l’Italia e l’Europa. Una notizia straordinaria per tutti i loro fan!

Maneskin in tour nel 2019: le date italiane

Mentre la band romana è in giro per la promozione dell’atteso album di debutto, sono state ufficializzate le date del tour nei club italiani nella primavera del 2019 dei Maneskin. Le sorprese da parte del gruppo romano non sono finite qui. Si sa infatti che in programma c’è anche un tour europeo a febbraio. Per ora le date sono ancora top secret!

Ecco il calendario completo di tutti gli appuntamenti annunciati:

– 7 marzo all’Estragon Club di Bologna

– 8 marzo all’Estragon Club di Bologna

– 13 marzo all’Obihall di Firenze

– 15 marzo al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO)

– 16 marzo al Teatro Concordia di Venaria (TO)

– 22 marzo al Gran Teatro Geox di Padova

– 24 marzo al Fabrique di Milano

– 30 marzo all’Atlantico di Roma

– 6 aprile all’Atlantico di Roma

– 7 aprile al Fabrique di Milano

Maneskin in tour nel 2019: i biglietti

Ti sei perso le date 2018 del tour dei Maneskin o vuoi rivedere uno dei loro show spettacolari? Ecco tutte le informazioni sui biglietti degli appuntamenti del 2019. I ticket sono disponibili sul circuito TicketOne. Il prezzo è di 25 € + 3,75 € di prevendita (eccetto la data padovana, con 25€ per il parterre e di 30€ per la tribuna numerata). L’apertura porte è prevista per le 19, inizio concerto alle 21.

Nel video l’ultimo singolo dei Maneskin, la malinconica ballata Torna a casa: