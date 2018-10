Dopo l’uscita dell’album Giovani, Irama si prepara al tour 2019 con tante date in tutta Italia.

Momento magico per Irama. Il giovane rapper vincitore di Amici di Maria De Filippi ha visto uscire il 19 ottobre 2018 il suo secondo album in studio, Giovani, a pochi mesi dall’Ep Plume. Un album che ha subito raccolto grandi consensi sia di vendite che di critica. Ma non è finita qui. Il cantante sta infatti preparando il primo tour nel 2019, tra teatri e palazzetti e, dato il clamoroso successo, ha già dovuto aggiungere nuove date!

Irama: da Nera a Giovani

A trascinare il rapper di Carrara, dopo la vittoria ad Amici, è stato il singolo Nera, tratto dall’Ep Plume. Un singolo dance pop che è stato certificato già ad oggi con tre dischi di platino, divenendo una delle hit più importanti dell’estate italiana. A dar seguito al successo del singolo è arrivato il 19 ottobre l’atteso full length Giovani, da cui ancora non è stato tratto alcun singolo, ma che sta già ripagando gli sforzi di produzione.

È certamente questo il modo migliore per preparare come si deve un tour invernale che ha già registrato ben cinque sold out a oltre tre mesi dall’inizio.

Irama in tour nel 2019: tutte le date

Il 12 settembre 2018, aprendo al Mediolanum Forum di Assago la data milanese del Fatti sentire World Wide Tour di Laura Pausini, Irama aveva avuto l’onore di veder annunciato il suo esordio da artista principale al palazzetto milanese proprio dalla cantante romagnola.

Difatti, Irama dovrebbe chiudere il suo tour invernale proprio al Forum il 5 aprile, salvo ulteriori aggiunte. Andiamo a vedere il calendario completo delle date del suoi tour:

– 28 febbraio al Teatro della Concordia di Venaria (TO)

– 1 marzo al Teatro della Concordia di Venaria (TO)

– 3 marzo all’Estragon Club di Bologna

– 6 marzo al Teatro Palapartenope di Napoli

– 8 marzo all’Atlantico di Roma

– 9 marzo all’Atlantico di Roma

– 10 marzo all’Atlantico di Roma

– 11 marzo al Demodè Club di Bari

– 16 marzo al Gran Teatro Geox di Padova

– 19 marzo al Teatro della Concordia di Totino

– 20 marzo al Gran Teatro Morato di Brescia

– 22 marzo all’Obihall di Firenze

– 23 marzo all’Obihall di Firenze

– 5 aprile al Mediolanum Forum di Milano

Già sold out le due date di Torino, le prime due di Roma, quella di Padova, e la prima di Firenze. Per tutte le altre i biglietti saranno disponibili sul sito TicketOne dal 24 ottobre alle 14.30 e dal 27 ottobre anche nei punti vendita autorizzati.

Nel video la grande hit estiva di Irama, Nera: