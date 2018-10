Il giovane rapper Ernia è pronto al 68 Tour: ecco il calendario completo di tutti i concerti.

Nuovo tour per Ernia. Il rapper milanese ha svelato le date del 68 Tour, la serie di concerti che segue l’uscita del suo secondo album, 68, pubblicato il 7 settembre 2018 per l’etichetta Island. Una tournée che si baserà per la gran parte proprio sulla tracklist dell’ultimo lavoro, senza però tralasciare i successi degli inizi di carriera.

Ernia, il rapper amico di Ghali

Il rapper milanese, classe ’93, è ormai pronto al definitivo salto verso il mainstream italiano. Dopo gli esordi difficili con i Troupe D’Elite, gruppo alternative hip hop del quale facevano parte anche Ghali, Maite e Fawzi, prodotto dall’etichetta di Gué Pequeno, Ernia è riuscito a farsi strada da solo nel mondo della musica, raggiungendo il successo con l’album di debutto Come uccidere un usignolo / 67, doppio cd di 16 tracce, al quale ha collaborato anche lo stesso Gué Pequeno. Non a caso l’album viene acclamato dalla critica, e il brano Disgusting ottiene anche il disco d’oro, di fatto lanciando definitivamente la carriera del rapper.

Ernia in tour: tutte le date

Sono 16 le date fin qui annunciate di Ernia a cavallo tra 2018 e 2019, nel suo tour invernale per i club italiani. I biglietti sono disponibili in prevendita sui canali di Thaurus Music o acquistabili direttamente in loco.

Ecco il calendario completo:

– 30 ottobre al Timo’s Club di Fasano (BR)

– 10 novembre al Boccaccio Club di Calcinaia (PI)

– 17 novembre alla Cycas Discoteque di Potenza

– 24 novembre al Viper Theatre di Firenze

– 30 novembre al Circolo degli illuminati di Roma

– 7 dicembre al Locomotiv di Bologna

– 8 dicembre alla Priscilla discoteque di Mantova

– 15 dicembre al Lattepiù Live di Brescia

– 21 dicembre al Millionaire Club di Trofarello (TO)

– 22 dicembre all’Area Club di Fabriano (AN)

– 12 gennaio alla Kuku Disco di Lucca

– 25 gennaio al Tilt Club di Avellino

– 26 gennaio al Duel Club di Napoli

– 9 febbraio al Vox di Nonantola (MO)

– 2 marzo al Phenomenon di Novara

– 7 marzo all’Alcatraz di Milano

Nel video un live di Ernia che canta 68, title track dell’ultimo album: