La cantante americana Pink ha reso note le date europee del nuovo tour, ma per ora dell’Italia non c’è traccia. Ecco tutti gli appuntamenti.

Dopo una lunga attesa, Pink ha annunciato attraverso un post su Twitter il calendario ufficiale del suo Beautiful Trauma Tour per quanto riguarda le date europee.

Al momento l’Italia non risulta tra i Paesi scelti dalla cantautrice americana, che invece girerà gran parte del Nord Europa. La speranza per i numerosi fan italiani di Pink è che i promoter del tour possano aggiungere ulteriori date nei prossimi mesi, considerando il buon numero di giorni non occupati durante la tournée europea. Non resta che attendere eventuali novità.

Pink, Beautiful Trauma Tour

Il Beautiful Trauma Tour è il settimo di Pink, a supporto dell’album del 2017 Beautiful Trauma, arrivato in Italia fino alla quinta posizione grazie anche al successo di singoli come What About Us e Secrets, uscito durante l’estate 2018.

Nel corso di tutto il 2018 la cantante della Pennsylvania ha girato per il Nord America e per l’Oceania, collezionando oltre 120 concerti. Nel 2019 è previsto il suo arrivo in Europa, al termine di una nuova tornata di live in Nord America.

Pink, tour Europa 2019: le date

La cantante ‘rosa’ arriverà in Europa il prossimo giugno. Se volete ammirare Pink dal vivo nelle maggiori città europee, eccovi il calendario delle date dell’estate 2019 finora ufficializzate:

16 giugno – Johann Cruijff Arena di Amsterdam

18 giugno – RDS Arena di Dublino

20 giugno – Principality Stadium di Cardiff

22 giugno – Hampden Park di Glasgow

25 giugno – Anfield Stadium di Liverpool

27 giugno – Rock Werchter di Werchter

29 giugno – Wembley Stadium di Londra

30 giugno – Wembley Stadium di Londra

3 luglio – U Arena di Nanterre

5 luglio – RheinEnergieStadion di Colonia

8 luglio – Volksparkstadion di Amburgo

10 luglio – Mercedes-Benz Arena di Stoccarda

12 luglio – HDI Arena di Hannover

14 luglio – Olympiastadion di Berlino

20 luglio – PGE Narodowy Stadium di Varsavia

22 luglio – Commersbank-Arena di Francoforte

24 luglio – Ernst Happel Stadium di Vienna

26 luglio – Olympiastadion di Monaco di Baviera

30 luglio – Letzigrund di Zurigo

3 agosto – Tele2 Arena di Johanneshov

Nel video un’esibizione live di Pink che canta la hit What About Us: