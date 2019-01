A pochi giorni dall’uscita del nuovo album, Paranoia Airlines, Fedez ha reso note le date dell’instore tour promozionale.

Fedez è pronto a riabbracciare i suoi fan. Prima del tour nei palazzetti che lo vedrà protagonista da marzo, Federico Lucia sarà però in giro per il tradizionale instore tour a sostegno della sua ultima prova in studio, Paranoia Airlines, la cui uscita è in programma il 25 gennaio 2019.

Nella stessa data, il compagno di Chiara Ferragni darà il via anche al giro per i negozi, che partirà ovviamente da Milano, la sua città.

Fedez, instore tour 2019: tutte le date

Saranno molti gli appuntamenti in giro per l’Italia del rapper di Prima di ogni cosa. L’annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso cantante, che ha postato su Instagram una foto col calendario e con una caption molto intrigante: “Paranoia Airlines Instore Tour 2019 …voi in quale instore verrete? Io e Chiara Ferragni abbiamo preparato un regalo per tutti quelli che verranno agli instore …chi indovina di cosa si tratta?“.

Di seguito il post di Fedez:

Ecco tutte le date dell’instore tour di Fedez:

– 25 gennaio al Mondadori Megastore di Milano alle 17.30;

– 26 gennaio al Mondadori Megastore di Torino alle 15.00;

– 27 gennaio al centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo (VI) alle 15.00;

– 28 gennaio al Mondadori Megastore di Bologna alle 16.00;

– 29 gennaio al Mondadori Bookstore di Fiumicino (RM) alle 17.00;

– 30 gennaio al Mondadori Megastore di Marcianise (CE) alle17.00;

– 31 gennaio alla Feltrinelli di Pontecagnano Faiano (SA) alle 17.00;

– 1° febbraio al centro commerciale Auchan di Mesagne (BR) alle 17.00;

– 2 febbraio al centro commerciale Grandapulia di Borgo Incoronata (FG) alle 16.00;

– 3 febbraio al Media World di Città Sant’Angelo (PE) alle 16.00;

– 6 febbraio al centro commerciale Quasar Village di Corciano (PG) alle 17.00;

– 7 febbraio al Media World di Savignano sul Rubicone (FC) alle 16.00;

– 8 febbraio al centro commerciale Conè di Conegliano (TV) alle 17.00;

– 9 febbraio al Media World di Orio al Serio (BG) alle 17.00;

– 10 febbraio alla Feltrinelli di Genova alle 16.00;

– 13 febbraio al centro commerciale Lugano Sud di Grancia Svizzera alle 15.30;

– 14 febbraio al centro commerciale Corte del sole di Sestu (CA) alle 17.00;

– 15 febbraio al centro commerciale Centro Sicilia di Misterbianco (CT) alle 17.00;

– 16 febbraio alla Feltrinelli di Palermo alle 16.00.

Fedez: Che cazzo ridi e un duetto con Zara Larsson

Intanto Fedez ha lanciato due nuovi singoli per anticipare Paranoia Airlines. Il primo è Che cazzo ridi, il suo primo esperimento trap insieme a due artisti più esperti del genere come Tedua e Trippie Red, già uscito il 4 gennaio 2019. Un brano che presenta il campionamento di Adam’s Song dei Blink-182.

Il secondo s’intitola Hold Out for You ed è un duetto con la cantante svedese Zara Larsson, la cui uscita è prevista l’11 gennaio 2019.