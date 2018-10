Fedez ha ufficializzato le date del nuovo tour, che lo porterà nei palasport di tutta Italia a inizio 2019. Ecco il calendario completo.

Dopo la fortunata parentesi con J-Ax, conclusa con La Finale di San Siro del 1 giugno 2018, Fedez è pronto a rituffarsi in un nuovo progetto musicale, stavolta tutto suo. E così, mentre si attendono novità sul nuovo album (che sarà prodotto da Michele Canova e avrà al suo interno un brano dedicato al piccolo Leone), oggi il rapper ha ufficializzato su le nuove date nei palasport a inizio 2019.

Fedez su Instagram presenta il nuovo tour

Il rapper più social d’Italia (che ha appena festeggiato 29 anni) ha confermato l’imminente tour nei palazzetti con un post su Instagram: “Vi avevo annunciato una sorpresa, ed eccomi qua. Il 18 ottobre apro ufficialmente le date del mio nuovo tour. Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure e così“.

Le nuove emozioni, per Fedez sono figlie del nuovo progetto che sta nascendo, un nuovo viaggio. “Forse il più intimo e profondo di sempre“, aggiunge il rapper.

Fedez in tour nel 2019: date e biglietti

Di seguito le date del tour nei palazzetti di Fedez a inizio 2019:

– Venerdì 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze

– Sabato 16 marzo al Pala Alpitour di Torino

– Giovedì 21 marzo alla Unipol Arena di Bologna

– Sabato 23 marzo al PalaGeorge di Montichiari (BS)

– Giovedì 28 marzo al PalaRossini di Ancona

– Sabato 30 marzo al PalaSele di Eboli

– Martedì 2 aprile al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

– Venerdì 5 aprile al PalaLottomatica di Roma

– Lunedì 8 aprile al Mediolanum Forum di Milano

– Sabato 13 aprile alla Kioene Arena di Padova

– Domenica 14 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano (TV)

I biglietti per i concerti di Fedez saranno acquistabili attraverso il circuito Ticketone, sul sito internet a partire dalle 10 di giovedì 18 ottobre e dalle 10 di domenica 20 ottobre nei punti vendita.

Non resta che aspettare per poter vedere nuovamente in scena il rapper, che non pubblica un album solista dal 2014, anno di Pop-Hoolista. L’attesa però sta per finire, per la gioia di tutti i fan!