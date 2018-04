Titolo: Tutor Politiche Attive Del Lavoro



Azienda: Ali – Agenzia per il Lavoro



Descrizione: Ali Spa, filiale di Seregno, è alla ricerca per l’organico interno di un Tutor Politiche Attive del Lavoro. Attività… nel sistema di istruzione, della formazione o del lavoro; c) diploma di istruzione secondaria superiore ed almeno cinque…

Luogo: Seregno, Monza Brianza